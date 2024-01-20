ВЕНА, 20 янв — ПРАЙМ. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что ничего опасного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет. В МАГАТЭ раскритиковали отказ поддерживать атомную энергетику

Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении мин по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, что не соответствует стандартам безопасности организации.

"В российской и зарубежной прессе заметный резонанс вызвало вчерашнее сообщение МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) о том, что по периферии Запорожской АЭС установлены мины. Но сенсации не получилось. Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", — написал Ульянов в своем канале в Telegram.

Дипломат отметил, что мины распложены между внешним и внутренним ограждениями станции, персонал станции туда зайти не может, соответственно, они опасны "только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов".

Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.