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Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализован
Энергетика
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Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров, рассказали РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского... ПРАЙМ, 21.01.2024
энергетика, новости, газ, россия, пожар, новатэк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — ПРАЙМ. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров, рассказали РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района.
"Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", — сказал собеседник агентства.
Ранее в 21 января в 3:43 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.
Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.