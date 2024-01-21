С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — ПРАЙМ. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров, рассказали РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района. На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар

"Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", — сказал собеседник агентства.

Ранее в 21 января в 3:43 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.

Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.