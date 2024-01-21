МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила компания.

"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк —Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован", — говорится в сообщении.

"Технологический процесс "Новатэк —Усть-Луги" остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее", — также добавляется в сообщении.

Ранее в 21 января в 3:43 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.

Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.