2024-01-21T13:22:47+03:00
2024-01-21T13:22:47+03:00
2024-01-21T13:22:47+03:00
2024
https://1prime.ru/energy/20240121/842851622.html
В "Новатэке" заявили о приостановке техпроцесса на терминале в Усть-Луге
Энергетика
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Технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила компания. "Сегодня... ПРАЙМ, 21.01.2024
энергетика, новости, газ, россия, новатэк, пожар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила компания.
"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк —Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован", — говорится в сообщении.
"Технологический процесс "Новатэк —Усть-Луги" остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее", — также добавляется в сообщении.
Ранее в 21 января в 3:43 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.
Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.