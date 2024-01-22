С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — ПРАЙМ. Возгорание на терминале компании "Новатэк" полностью ликвидирован, заявил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. В "Новатэке" заявили о приостановке техпроцесса на терминале в Усть-Луге

"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в 21 января в 3:43 по московскому времени губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.

Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.