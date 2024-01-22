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2024
https://1prime.ru/energy/20240122/842859538.html
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти полностью потушен
Энергетика
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Возгорание на терминале компании "Новатэк" полностью ликвидирован, заявил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. "Возгорание полностью ликвидировано. На... ПРАЙМ, 22.01.2024
энергетика, новости, газ, россия, энергетика, новатэк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — ПРАЙМ. Возгорание на терминале компании "Новатэк" полностью ликвидирован, заявил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.
"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в 21 января в 3:43 по московскому времени губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.
Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.