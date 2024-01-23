ЭЛЬ-ДАБАА (Египет), 23 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции дали старт строительству четвертого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа". Путин установил единое определение многодетной семьи

Отмечается, что 23 января, во вторник, российский и египетский лидеры дали старт заливке бетона энергоблока, где расположится ядерный реактор. Планируется возводить все четыре блока атомной станции.

По словам президента Египта, строительство АЭС идет более высокими темпами, чем было согласновано. Ас-Сиси также выразил Путину глубокую признательность за реализацию проекта.

АЭС "Эль-Дабаа" строится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Объект станет первой АЭС в Египте, а также пилотным в портфеле заказов "Росатома" на африканском континенте.

Строительство первого и второго блоков началось в 2022 году, третьего — в 2023 году.

В состав АЭС "Эль-Дабаа" войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

Путин в ходе церемонии также отметил, что российско-египетское сотрудничество продолжает поступательно развиваться. По его словам, товарооборот между двумя странами за десять месяцев 2023 года вырос на 20 процентов. кроме того, добавил Путин, Россия и Египет реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, энергетике и продовольственной кооперации.