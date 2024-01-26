МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия не может реализовать 10 миллионов баррелей нефти марки Sokol из-за санкций США, пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров. В Индии ожидают увеличения объема торговли с Россией в 2024 году

По данным издания, 14 танкеров с 10 миллионами баррелей нефти стоят в южнокорейском порту Йосу, с продажей которого возникли проблемы из-за санкций США на нефтяные танкеры и трудностями с оплатой. Объем нефти в порту соответствует 45-дневному уровню добычи на проекте "Сахалин-1".

В декабре агентство сообщило, что поставки российской нефти индийской компании Indian Oil Corp из-за трудностей с проведением платежей, так как "Сахалин-1" не смогло открыть расчетный счет в банке ОАЭ.

Ранее Bloomberg писал, что шесть танкеров с 5 миллионами баррелей российской нефтью той же марки остановились на пути в Индию.

Ранее министр нефти Хардип Сингх Пури выделил две основные проблемы, с которыми сталкивается Индия при закупке нефти из России: проблемы с проведением платежей и санкции, наложенные на российские судоходные компании.

В конце 2022 года страны Большой Семерки, Евросоюза, Швейцария и Австралия установили предельную стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель для сокращения доходов России, в связи с чем России пришлось перенаправить торговые потоки в Азию, включая Индию, которая стала крупнейшим покупателем российских углеводородов.