МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу член правления "Интер РАО" Александра Панина. В России из-за холодов выросло энергопотребление

"Экспорт у нас составил порядка 10,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было порядка 13,6 миллиарда киловатт-часов", — сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.

В целом компания оценивает итоги экспорта как неплохие. "В прошлом году до мая месяца включительно у нас еще были поставки в страны Евросоюза… Грубо говоря, у нас получились рекордные объемы поставок, если бы мы за все годы нашей поставки исключили поставку в страны Евросоюза", — пояснила Панина.

Она также добавила, что в прошлом году компания поставила рекордные объемы электроэнергии в Казахстан — 4,7 миллиарда киловатт-часов, в Монголию — 900 миллионов киловатт-часов.

"Мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", — резюмировала Панина.

По ее словам, экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда киловатт-часов. Лихачев предрек переломный момент в освоении атомной энергетики в 2024 году

"Китай у нас вышел 3,1 миллиарда киловатт-часов, это, конечно, ниже, чем рекордный 2022 год, который был 4,6 миллиарда киловатт-часов", — сообщила Панина.

Как отметила член правления "Интер РАО", сейчас поставки электроэнергии в Китай идут с ограничениями. Высоковольтная ЛЭП 550 киловольт, по которой шли поставки электроэнергии в Китай, выключена. Минимальный переток по этой линии должен составлять 70 мегаватт, но сейчас, по словам Паниной, свободной мощности в таком объеме нет.

"Сейчас у нас работают линии, которые идут из Хабаровска. Весь январь мы идем где-то 113-115 мегаватт", — сказала она.

При этом, как отметила Панина, многое в текущем году будет зависеть от режима водности.

"Появится большая водность, может быть, мы эти объемы догоним и перегоним", — заключила член правления "Интер РАО".

"Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, добавила Панина.

"10,7 миллиарда кВт.ч (итоги по экспорту за 2023 год — ред.). Посмотрим, как 2024 год пойдет, будем надеяться, что около этих величин", — заявила она.

В настоящее время компания осуществляет поставки электроэнергии в Китай, Монголию, Казахстан, Турцию, Киргизию, Грузию, Азербайджан, Белоруссию.

Панина также отметила, что у компании в целом неплохие финансовые результаты за год. "Не худший год по марже <…> если брать за годы, когда у нас были большие прибыли, десятками миллиардов исчислялись. Она на уровне той прибыли, которая была до 2018 года", — пояснила она.