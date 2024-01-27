Лихачев: ЗАЭС полностью обезопасили на случай потери внешнего электроснабжени
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Запорожская АЭС (ЗАЭС) полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Ситуация на станции — под абсолютным контролем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, работа идет в штатном режиме, все блоки находятся в так называемом режиме останова.
"Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет, — сказал Лихачев.
Он также отметил, что "Росэнергоатом" приобрел "целую флотилию" мобильных дизель-генераторных установок.
"В случае потери энергоснабжения, в случае каких-то неприятностей, связанных с внешней электрической сетью, мы полностью обеспечены на десятки суток соответствующей дизель-генераторной поддержкой, есть запасы топлива", — заверил он.
По словам Лихачева, опытный персонал "очень четко работает". На сегодня около 4,5 тысячи работников заключили контракты с эксплуатирующей организацией, отметил он.
"Ну и несколько сотен наших специалистов, лучших специалистов со всей страны, находятся в режиме командировки, в вахтовом режиме непосредственно на территории станции и города Энергодара", — отметил глава "Росатома".
Кроме того, Лихачев сообщил, что "Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС.
"Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ, лично с (генеральным директором агентства Рафалем — ред.) Гросси. Эти консультации всегда проходят в межведомственном формате с привлечением Ростехнадзора, с привлечением министерства обороны, Росгвардии, — тех, кто действительно защищает, охраняет станцию от возможных рисков", — сказал он.
По его словам, угрозу ЗАЭС могут нести "только действия, произведенные ВСУ".
"До ста дронов в неделю, примерно, обезвреживается в районе Запорожской станции. На протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару, а атомград, место жительство работников станции, — это часть ее инфраструктуры. Таким образом, все-таки били и по Запорожской АЭС", — констатировал глава "Росатома".
"Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес работников, которые заключили на сегодня с нами контракты. И, конечно, мы это тоже определяем как потенциальную угрозу атомной станции, которая, в принципе, в пределе, может привести в том числе и к авариям", — добавил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России
https://1prime.ru/energy/20240127/842909435.html