МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Запорожская АЭС (ЗАЭС) полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Постпред Ульянов рассказал, для кого опасны мины по периметру ЗАЭС

"Ситуация на станции — под абсолютным контролем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, работа идет в штатном режиме, все блоки находятся в так называемом режиме останова.

"Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет, — сказал Лихачев.

Он также отметил, что "Росэнергоатом" приобрел "целую флотилию" мобильных дизель-генераторных установок.

"В случае потери энергоснабжения, в случае каких-то неприятностей, связанных с внешней электрической сетью, мы полностью обеспечены на десятки суток соответствующей дизель-генераторной поддержкой, есть запасы топлива", — заверил он.

По словам Лихачева, опытный персонал "очень четко работает". На сегодня около 4,5 тысячи работников заключили контракты с эксплуатирующей организацией, отметил он. Глава МАГАТЭ рассказал о признаках утечки ядерных материалов на Украине

"Ну и несколько сотен наших специалистов, лучших специалистов со всей страны, находятся в режиме командировки, в вахтовом режиме непосредственно на территории станции и города Энергодара", — отметил глава "Росатома".

Кроме того, Лихачев сообщил, что "Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС.

"Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ, лично с (генеральным директором агентства Рафалем — ред.) Гросси. Эти консультации всегда проходят в межведомственном формате с привлечением Ростехнадзора, с привлечением министерства обороны, Росгвардии, — тех, кто действительно защищает, охраняет станцию от возможных рисков", — сказал он.

По его словам, угрозу ЗАЭС могут нести "только действия, произведенные ВСУ".

"До ста дронов в неделю, примерно, обезвреживается в районе Запорожской станции. На протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару, а атомград, место жительство работников станции, — это часть ее инфраструктуры. Таким образом, все-таки били и по Запорожской АЭС", — констатировал глава "Росатома".

"Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес работников, которые заключили на сегодня с нами контракты. И, конечно, мы это тоже определяем как потенциальную угрозу атомной станции, которая, в принципе, в пределе, может привести в том числе и к авариям", — добавил Лихачев.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России