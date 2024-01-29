МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России предложило установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭКа) для защиты от актов незаконного вмешательства, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов. Три человека пострадали из-за атаки дронов на ТЭК в Орловской области

"Проект постановления… разработан в целях приведения положений правил обеспечения особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон", — говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает, что пределы зоны безопасности будут распространяться как на наземное и водное, так и на воздушное пространство. Полностью бесполетную зону над предприятиями ТЭКа предлагается ввести в качестве специальной меры защиты объектов, дополняется там же.

Согласно проекту, зону ограничения полетов предлагается установить "по границам воздушной части зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с воздушным законодательством". Внутри зоны будут запрещены полеты любых воздушных судов, а также газовых, тепловых или комбинированных аэростатов (дирижаблей) и шаров-зондов. Исключение будет сделано для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов.

В то же время над объектами ТЭКа все еще смогут перемещаться рейсы самолетов с литерами "А" и "К" (литера "А" присваивается рейсам президента и премьер-министра РФ, а также главам иностранных государств; "К" — рейсам глав правительств и делегаций других стран). Под исключение также подпадают воздушные суда, получившие разрешение от Объединенного координационного центра.

В России действует закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ предоставляет охране право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных аппаратов и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.