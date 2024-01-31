2024-01-31T20:03:27+03:00
2024-01-31T20:03:27+03:00
2024-01-31T20:03:27+03:00
2024
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ФАС заявила о невыполнении рядом компании доппоставок топлива на рынок
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Ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС)... ПРАЙМ, 31.01.2024
энергетика, новости, бензин, россия, фас, дополнительные поставки, топливо, рынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
"Также Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже", — сообщили в пресс-службе ведомства.
"Однако в настоящее время ряд ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании — прим. ред.) не выполняют их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", — добавили в ФАС.
Кроме того, служба напомнила об ответственности за несоблюдение критериев и рекомендовал их соблюдать учетом увеличившегося спроса на бензин.
При этом сейчас компании соблюдают обязательные нормативы продаж топлива через биржу, отметили в ФАС.