МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Глава Минэнерго оценил ситуацию с топливообеспеченностью в стране

"Также Минэнерго России ежемесячно доводит до нефтяных компаний рекомендации по дополнительным поставкам топлива на внутренний рынок, в том числе для реализации на бирже", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Однако в настоящее время ряд ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании — прим. ред.) не выполняют их в полном объеме, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах", — добавили в ФАС.

Кроме того, служба напомнила об ответственности за несоблюдение критериев и рекомендовал их соблюдать учетом увеличившегося спроса на бензин.

При этом сейчас компании соблюдают обязательные нормативы продаж топлива через биржу, отметили в ФАС.