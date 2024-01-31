МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Поставки бензина и дизельного топлива за рубеж в январе снизились из-за внеплановых ремонтных работа на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщило Минэнерго России. В России могут освободить некоторые НПЗ от заградительной пошлины

"Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и транспортными организациями проводят мероприятия по компенсации выпадающих объемов автомобильного бензина, вызванного внеплановыми ремонтами работам на заводах: увеличено производство автомобильных бензинов крупными нефтяными компаниями; сокращен экспорт автомобильного бензина в дальнее зарубежье", — говорится в сообщении.

В ведомств добавили, что экспорт бензина и дизельного топлива в январе 2024 года сократился на 37% и 23% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что проблем после инцидентов на объектах топливно-энергетического комплекса на российском рынке нет.

В ночь на 25 января краевой оперативный штаб сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар возник на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. Под утро пожар полностью ликвидировали.

"Лукойл" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за инцидента. По данным газеты "Коммерсант", причиной остановки стала поломка иностранного компрессорного оборудования, компания будет стремиться завершить ремонт до весны. Также на технологической установке этого предприятия в конце декабря было возгорание.