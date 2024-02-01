МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Shell сегодня отчиталась о падении прибыли за 2023 год на 30% до 28 млрд долларов на фоне отката цен на нефть и газ. Тем не менее компании удалось увеличить дивиденд на 4% и продолжить реализацию выкупа собственных акций.

Скорректированная прибыль, не учитывающая некоторые корректировки цен на сырье и разовые расходы, в 4-м квартале выросла до 7,31 млрд долларов с 6,22 млрд долларов в 3-м квартале, превзойдя консенсус-прогноз на уровне 6,04 млрд долларов, составленный Vara Research. Увеличение скорректированной прибыли связано с ростом дохода от торговли сжиженным природными газом, благоприятными налоговыми изменениями и повышением добычи, указала Shell.

Годом ранее скорректированная прибыль достигла рекордных 9,8 млрд долларов.

Shell повысила дивиденд за 4-й квартал на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 0,344 доллара на акцию, или на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, британская компания объявила о выкупе акций еще на 3,5 млрд долларов в следующие три месяца.

За весь 2023 год выплаты акционерам Shell достигли почти 23 млрд долларов, что равняется более 10% рыночной стоимости компании и более 40% ее денежного потока от операционной деятельности.

"В начале 2024 года мы продолжаем упрощать нашу организационную структуру и уделяем первостепенное внимание увеличению стоимости и сокращению выбросов", — указал генеральный директор Ваэль Саван.

Прибыль Shell с учетом текущей чистой стоимости поставок за 2023 год упала до 20,28 млрд долларов с 41,56 млрд долларов за 2022 год.

За 4-й квартал прибыль Shell с учетом текущей чистой стоимости поставок упала до 1,38 млрд долларов с 6,15 млрд долларов годом ранее из-за снижения маржи переработки, торговой маржи и увеличения операционных затрат.

Несмотря на ухудшение условий на рынке, ключевое интегрированное подразделение газа, в которое входит бизнес СПГ, отчиталось о скорректированной прибыли за 4-й квартал в размере 3,96 млрд долларов против 2,53 млрд долларов годом ранее.

Однако свободный денежный поток Shell в 4-м квартале упал до 7 млрд долларов, минимума за 2023 год, который в два раза ниже показателя прошлого года в размере 15,5 млрд долларов.

В 4-м квартале объемы производства СПГ достигли 7,1 млн тонн, что соответствует прогнозу.

Объемы добычи нефти и природного газа составили 1,87 млн БНЭ в день, что также соответствует прогнозу.

В текущем квартале Shell ожидает добывать 1,73-1,93 млн БНЭ нефти и газа в день, а также производить 7,0-7,6 млн тонн СПГ.

Shell первая из нефтегазовых гигантов отчиталась о результатах за 2023 год. Exxon Mobil и Chevron представят отчеты в пятницу, а BP и Total — на следующей неделе.

Акции Shell за прошлый год добавили более 8%, опередив бумаги конкурентов.