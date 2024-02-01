МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании снизились в четверг утром после выхода прогноза, предполагающего сокращение спроса в результате увеличения ветровой генерации и на фоне стабильного предложения.

По данным LSEG, в 09.51 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались со снижением на 0,28 евро, по 29,89 евро за мегаватт-час.

В Великобритании контракты с поставкой на следующий день торговались на 1,75 пенса ниже уровня закрытия среды, по 72,75 пенса за терм.

"Спрос на газ для выработки электроэнергии, видимо, будет сокращаться в результате увеличения ветровой генерации, а цены в целом останутся в узком диапазоне", — сказал один из трейдеров.

Сокращение спроса на газ также ожидается в Северо-Западной Европе, так как выработка электроэнергии ветровыми генераторами будет оставаться высокой до 8 февраля, показали данные LSEG.

В ближайшие несколько дней в Великобритании и в Северо-Западной Европе ожидается потепление, но на островах температуры вернутся к уровням ниже нормы к 11 февраля, а на континенте — к 13 февраля.

Вместе с тем поставки по трубопроводам остаются стабильными, а поставки сжиженного газа немного превышают уровень среды.

На прошлой неделе президент США Джо Байден приостановил процесс утверждения разрешения на экспорт сжиженного газа с новых проектов. Это может задержать принятие решений о новых мощностях до ноября, когда в США пройдут выборы.

По словам трейдеров, в краткосрочной перспективе это окажет минимальное воздействие на предложение сжиженного газа в Европе, потому что решение Байдена не распространяется на уже одобренные проекты.

Разрешений в Министерстве энергетики дожидаются всего четыре проекта, сказал представитель администрации президента США, не назвав их.

Возможно, это те проекты, над которыми работают компании Sempra Infrastructure, Commonwealth LNG и Energy Transfer ET.N.

В марте палата представителей конгресса США вынесет на голосование предложение о снятии моратория на эти разрешения, сообщает Bloomberg со ссылкой на члена палаты от Республиканской партии.

Углеродные кредиты в Европе торговались со снижением на 0,18 евро, по 63,98 евро за тонну.