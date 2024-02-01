МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV, поддерживающая антироссийские санкции, включая заморозку российских активов, выразила несогласие с ответными мерами РФ, назвав передачу своей доли в СП с "Газпромом" "экспроприацией", следует из квартального отчета OMV. Австрийская OMV рассказала о планах по доле в месторождении в России

В конце 2023 года президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" будут проданы новым российским собственникам.

Речь идет об ачимовских отложениях Уренгойского месторождения (Wintershall имеет доли в трех СП — "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте") и о Южно-Русском месторождении (Wintershall владеет в "Севернефтегазпроме" 35%, а OMV — 25%). При этом действующие совместные предприятия будут заменены новыми структурами, с сохранением в них доли "Газпрома".

"Этот указ приравнивается к односторонней и необратимой экспроприации путем захвата интересов OMV за счет компенсации, которая в конечном итоге будет в основном определена Россией и переведена на счета, находящиеся под российским контролем. OMV изучает текущие факты и дальнейшие события, а также рассматривает шаги по защите своих прав", — говорится в сообщении австрийской компании.

При этом глава OMV Альфред Штерн заявил на пресс-конференции, что компания в прошлом году получала от "Газпрома" все обещанные по контракту в Австрии объемы газа. "Этого не было в 2022 году, но было в 2023 году", — отметил он.

Австрия с начала российской спецоперации на Украине в рамках санкций заморозила финансовые активы РФ на сумму почти в 2 миллиарда евро, заявлял в апреле 2023 года австрийский министр финансов Магнус Бруннер.

Западные страны в рамках антироссийских санкций в числе прочего заморозили примерно половину валютных резервов РФ — около 300 миллиардов долларов. Около 200 миллиардов евро из них находится в ЕС, в основном на счетах международного депозитария Euroclear. В ЕС активно обсуждают тему использования замороженных активов РФ для финансирования Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".