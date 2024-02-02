Шасколький: ФАС завела на рынке топлива 28 антимонопольных дел в 19 регионах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.
"Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах", — сказал он в ходе конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации".
Шаскольский также добавил, что благодаря правительственным мерам по стабилизации рынка цены на нефтепродукты сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах.
В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала ранее ФАС РФ. Также служба отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах.
В сентябре ФАС сообщала, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба анализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
https://1prime.ru/energy/20240202/842966485.html