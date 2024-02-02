С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. ФАС подготовила правила расчета цены контракта на топливо для госзакупок

"Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах", — сказал он в ходе конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации".

Шаскольский также добавил, что благодаря правительственным мерам по стабилизации рынка цены на нефтепродукты сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах.

В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала ранее ФАС РФ. Также служба отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах.

В сентябре ФАС сообщала, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба анализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.