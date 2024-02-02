МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Постоянные ценовые скачки на газ в Европе ограничивают аппетит промышленности к увеличению потребления топлива и наносят ущерб отрасли, пишет Bloomberg. Цены на газ в Европе стабильны на фоне ветровой генерации и мягкой погоды

Европа подвержена рискам поставок — от эскалации на Ближнем Востоке до перебоев в производстве СПГ, тем не менее, сохраняется уверенность, что ситуация в регионе будет относительно стабильной до конца этой зимы.

"Восстановление промышленной активности требует определенной уверенности в том, что цены будут стабильными, и в последнее время мы могли видеть весь спектр возможных последствих, что делает хеджирование — особенно в опционах — сложным и дорогостоящим. И дело даже не в абсолютном уровне цен, а в их ожидаемой волатильности", — заявил глава европейских энергетических исследований в Morgan Stanley Мартинс Ратс.

В последнее время в промышленности наблюдаются признаки возобновления активности, однако потребление газа по-прежнему низкое. Ключевые потребители — от производителей стали до химикатов — не готовы развивать производство на полную мощность особенно после того, как рекордный рост на энергоносители побудил их сократить производство.

Как свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel, спрос на газ в Европе в 2023 году был на 19% ниже по сравнению со средним уровнем 2019-2021 годов, при этом сокращение потребления поровну распределилось между энергетическим сектором, промышленностью и домохозяйствами.

Снижение спроса обусловлено рядом факторов, включая увеличением использования возобновляемых источников энергии и преимущественно мягкой зимой. Также сохраняется неопределенность по поводу ввода в эксплуатацию новых СПГ мощностей с 2025 года и истечение срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года.

"Снижение цен (на газ — прим. ред.) при том, что спрос так и не восстановился, не приводит в восторг", — заявили в Morgan Stanley.

Устойчивый дефицит спроса на топливо является одной из причин, по которой цены на газ в Европе продолжают снижаться. Январские фьючерсы Dutch на бирже в Амстердаме по данным на 8:55 (10:55 мск) снизились на 1,5% и торговались по цене 28,63 евро за мВт/ч.