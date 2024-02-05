МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Угольная генерация электроэнергии растет даже в странах Центральной Европы, заявил президент России Владимир Путин в беседе с руководителем "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. Цены на российский уголь в мире ползут вниз, сообщили СМИ

В ходе встречи глава государства попросил рассказать, что происходило с энергопотреблением у западных партнеров в последнее время, на что Ковальчук заметил, что в целом ряде стран Запада по итогам прошлого года было зафиксировано снижение на 15-20%.

Глава "Интер РАО" также добавил, что доля угольной генерации в ряде государств превышала в несколько раз долю угольной выработки в России, хотя на Западе заявляли, что стремятся к экологической экономике и борются с выбросами СО2. В качестве примера страны, где сейчас наблюдается дефицит энергии и резкий рост цен, он привел Финляндию.

"Угольная генерация и в Центральной Европе выросла", — констатировал российский лидер.

Ряд СМИ писал об "угольном ренессансе" еще в 2021 году на фоне энергетического кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Развитие угольной отрасли продолжилось в 2022 году, когда страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации. Так, по данным "Ведомостей", государства Евросоюза, в том числе Италия и Германия, реанимировали некогда выведенные из эксплуатации угольные ТЭС. При этом США, как сообщал Bloomberg, переживали возрождение угольной отрасли впервые за десять лет.