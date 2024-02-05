МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Нестабильность производства энергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ) и работы АЭС "Олкилуото" приводят к дефициту электроэнергии и резкому росту цен на нее в Финляндии, сообщил глава "Интер РАО" Борис Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин оценил результаты работы "Интер РАО"

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта-импорта российской электроэнергии. Ранее компания поставляла электроэнергию в ряд европейских стран, в том числе в Финляндию. Последние поставки были весной 2022 года.

"В Финляндии несколько недель назад цена дошла опять до 900 евро за мегаватт-час, в России — 25. Были приняты, например, финнами — это наш традиционный рынок — соответствующие решения, и привело это к тому, что те резервы, которые раньше брались у нас с Северо-Западной ТЭЦ, из энергосистемы Российской Федерации, теперь отсутствуют. Когда нет ветра и встает один из блоков их атомной станции "Олкилуото", — которую они, по-моему, лет 15 строили и не могли построить, и до сих пор она то работает, то не работает, — это приводит к серьезнейшему дефициту и резкому росту цен", — пояснил глава энергокомпании.

Глава российской энергокомпании также отметил, что в России за последние три года энергопотребление выросло на 8,4%, тогда как в целом ряде западных государств по итогам 2023 года зафиксировано снижение на 15-20%.

"Мы оцениваем ситуацию в их энергетике как крайне негативную. У нас есть цифры по потреблению: с 2021-го по 2023 год в среднем снижение порядка 13%. В Италии — девять, в Германии — 12, во Франции — 16, в Великобритания — 22% снижение. Видны сложности", — заметил Ковальчук.

Он подчеркнул, что снижение энергопотребления происходит не за счет энергосбережения, эти ресурсы, по его словам, "давно уже выбраны". "Это реальный спад в экономике и это объективные цифры, которые мы видим во всех отчетах", — добавил глава компании.