МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Политика канцлера Германии Олафа Шольца в области энергетики "абсолютно токсичная", заявил президент Федеральной ассоциации промышленности ФРГ (BDI) Зигфрид Руссвурм. Призыв к США сделал Шольца посмешищем для немцев

"В наши дни нет четкого понимания того, как будет выглядеть структура энергоснабжения через семь лет, и вот почему никто не может сказать, насколько высокими будут цены в Германии к тому времени. Для компаний, которым требуется принимать инвестиционные решения, это абсолютно токсично", — сказал Руссвурм в интервью Financial Times.

Кроме того, он подчеркнул, что решение Берлина снизить использование атомной энергии и угля и переключиться на возобновляемые источники ставит немецкие компании в невыгодное положение в сравнении с фирмами других развитых стран, в связи с чем Руссвурм назвал климатическую политику в Германии слишком категоричной.

В апреле 2023-го последние три атомные электростанции на территории ФРГ прекратили работу. Это стало официальным концом производства подобной энергии в стране. Эра, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу, писали местные СМИ.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке отмечала, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной. В то же время многие политики призвали не отказываться от технологии полностью. В частности, министр финансов Кристиан Линднер предлагал оставить АЭС в резерве и не демонтировать полностью.