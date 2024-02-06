БУДАПЕШТ, 6 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры по телефону с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, анонсировал его приезд в Венгрию и сообщил, что, по актуальному графику, заливка первого бетона может состояться до конца 2024 года. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" соответствует стандартам, заявили в МАГАТЭ

По словам Сийярто, визит Лихачева состоится "скоро", глава "Росатома" оценит ход строительства и необходимые для него разрешения венгерского регулятора.

"Нынешний график выглядит так, что мы можем его поддерживать и до конца этого года наступит очередь заливки первого бетона. Необходимые для этого тесты смогут начаться в феврале", — сказал Сийярто в видеообращении.