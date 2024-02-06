2024-02-06T17:06:59+03:00
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Сийярто раскрыл, когда зальют первый бетон для новых блоков АЭС "Пакш"
Энергетика
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры по телефону с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, анонсировал его приезд в Венгрию и... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, новости, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУДАПЕШТ, 6 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры по телефону с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, анонсировал его приезд в Венгрию и сообщил, что, по актуальному графику, заливка первого бетона может состояться до конца 2024 года.
По словам Сийярто, визит Лихачева состоится "скоро", глава "Росатома" оценит ход строительства и необходимые для него разрешения венгерского регулятора.
"Нынешний график выглядит так, что мы можем его поддерживать и до конца этого года наступит очередь заливки первого бетона. Необходимые для этого тесты смогут начаться в феврале", — сказал Сийярто в видеообращении.