Матвиенко заявила, что европейцы "втихаря" закупают российские энергоносители
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Отказавшись от поставок из России, европейские страны хотели наказать нас, но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли удар по собственной экономике", — сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
По словам Матвиенко, благодаря грамотным действиям правительства России, удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов.
"Это и Азиатско-Тихоокеанский регион, страны глобального Юга, другие. Да и некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ (России). Только об этом не говорят", — добавила она.
По мнению спикера, эту работу — по поставкам энергоносителей — нужно продолжать, учитывая, что большинство государств мира заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Матвиенко отметила, что Россия сталкивается с препятствиями в логистике, в страховании, отсутствии достаточного количества судов.
"Мы все умеем преодолевать, нужно и дальше действовать в таком же духе", — считает политик.
https://1prime.ru/energy/20240206/842999169.html