МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы

"Отказавшись от поставок из России, европейские страны хотели наказать нас, но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли удар по собственной экономике", — сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам Матвиенко, благодаря грамотным действиям правительства России, удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов.

"Это и Азиатско-Тихоокеанский регион, страны глобального Юга, другие. Да и некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ (России). Только об этом не говорят", — добавила она.

По мнению спикера, эту работу — по поставкам энергоносителей — нужно продолжать, учитывая, что большинство государств мира заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Матвиенко отметила, что Россия сталкивается с препятствиями в логистике, в страховании, отсутствии достаточного количества судов.

"Мы все умеем преодолевать, нужно и дальше действовать в таком же духе", — считает политик.