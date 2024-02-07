МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить последние события, связанные со все еще нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, однако в Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит не возлагают. Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с Запорожской АЭС

Гросси уже в четвертый раз пересечет линию фронта боевых действий, чтобы посетить ЗАЭС.

Как ранее сообщали в МАГАТЭ, гендиректор агентства намерен обсудить и оценить вопросы и последние события, "связанные со все еще нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, включая сокращение числа сотрудников, работающих на объекте".

Перед поездкой на ЗАЭС Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.

При этом, как отмечалось ранее, в Запорожской области "никаких надежд" на предстоящий визит не возлагают. Об этом заявлял глава региона Евгений Балицкий, подчеркнув, что обстрелы станции с украинской стороны продолжатся вне зависимости от этой поездки.

Предполагается, что в середине февраля Гросси также прибудет с визитом в Москву.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.