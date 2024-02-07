МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но заявления по этому поводу вскоре могут быть сделаны, сообщили РИА Новости в полиции Копенгагена. Швеция прекратила расследование по взрывам на "Северных потоках"

"Что касается датского расследования, оно еще формально не завершено, но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем", — заявила агентству сотрудница пресс-службы полиции Сара Шлютер.

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.