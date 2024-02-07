МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 2030 года Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России через суд требовать принудительной продажи акций компаний, нарушивших запрет на совмещение деятельности в электроэнергетике в рамках группы лиц или аффилированных лиц. ФАС сообщила о снижении ажиотажного спроса на топливо в России

Документ разработан ФАС для закрепления возможности принудительной продажи акций организаций, нарушающих требования статьи 6 закона об особенностях функционирования электроэнергетики (36-ФЗ) в части совмещения деятельности по передаче электроэнергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с производством и (или) куплей-продажей электроэнергии.

Эта статья запрещает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также аффилированным лицам совмещать такую деятельность в границах одной ценовой зоны оптового рынка и иметь в ней одновременно на праве собственности или ином законном основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении соответствующей деятельности.

Сейчас антимонопольные органы вправе через суд требовать прекращения деятельности ИП, а также принимать решения о принудительной реорганизации (в форме разделения или выделения) юрлиц, не выполняющих требования закона. Однако эти меры не могут быть применены к аффилированным лицам, нарушающим запрет на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности.

Новый закон позволит антимонопольному органу с 1 января 2030 года подавать в суд иски о принудительной продаже акций компаний, нарушающих соответствующий запрет в рамках группы лиц или аффилированных лиц. При этом права на имущество, подлежащее принудительной продаже, могут быть переданы только по результатам открытого аукциона.

Кроме того, по предложению Минэнерго России из закона об электроэнергетике (35-ФЗ) исключается ряд норм, связанных с обязательной установкой устройств для удаленного и (или) автоматизированного введения ограничения на потребление электроэнергии из-за неплатежей.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положения, для которого установлен иной срок.