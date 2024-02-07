МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний, связанных с холдингом SFI, следует из соответствующего распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов. Путин проведет с правительством совещание по развитию авиаперевозок

"Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Сбербанк России" сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью "Нефтегазопромысловые технологии", "Предприятие интенсивных технологий "СИБИНТЭК", "Сладковско-Заречное", "УнтыгейНефть" и "ЮрскНефть", — сказано в документе.

Все эти компании, по данным на 2021 год, принадлежали к той же группе лиц, что и инвестиционный холдинг SFI. Компания по итогам 2022 года владела 100% "Европлана", 49% ВСК Страховой дом", 10,4% "М.Видео-Эльдорадо" и 11,2% "Русснефти". В начале февраля президент также разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти".

В 2022 году Путин издал указ, согласно которому запрещаются любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в недропользователях и предприятиях, признаваемых стратегическими, а также по отдельному списку с долями в некоторых банках и компаниях сферы топливно-энергетического комплекса. Действие указа было продлено на 2023 год.