МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 29 января по 5 февраля выросла на 0,7%, или на 46 копеек, до 64,89 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Экспорт российского дизельного топлива достиг максимума

Неделей ранее средняя цена дизтоплива снизилась на 0,08%, или 5 копеек — до 64,43 рубля за литр.

В то же время с 29 января по 5 февраля марка бензина Аи-92 подорожала на 0,04%, или на 2 копейки, до 50,57 рубля; Аи-95 — на 0,05%, или на 3 копейки, до 55,23 рубля. Цена на марку Аи-98 за неделю не изменилась (68,62 рубля за литр). Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,16%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 5 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,8%. В то же время рост цен был зафиксирован в 21 субъекте. Более всего бензин подорожал в Республике Тыва — на 1,7%.

Производство бензина в России за отчетный период выросло на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей, до 901,7 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива снизилось на 2,5%, до 1,68 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично — на поставки дизтоплива.

В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее, это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала Федеральная антимонопольная служба. Также ведомство отмечало, что ряд нефтяных компаний не полностью следуют рекомендациям властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может нарушить регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.