КАИР, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство Ирака пригласило российскую компанию "Газпром" развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны, говорится в заявлении пресс-службы иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани.

Судейский молоток

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"Было утверждено пригласить компанию "Газпром"… для реализации проекта развития месторождения Эн-Насирия", — сказано в заявлении, опубликованном по итогам заседания иракского правительства.