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Ирак пригласил "Газпром" развивать месторождение на юге страны
Энергетика
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Правительство Ирака пригласило российскую компанию "Газпром" развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны, говорится в заявлении пресс-службы иракского премьер-министра... ПРАЙМ, 07.02.2024
энергетика, новости, ирак, газпром, месторождение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство Ирака пригласило российскую компанию "Газпром" развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны, говорится в заявлении пресс-службы иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани.
"Было утверждено пригласить компанию "Газпром"… для реализации проекта развития месторождения Эн-Насирия", — сказано в заявлении, опубликованном по итогам заседания иракского правительства.