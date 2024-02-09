МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России продлило до 2041 года срок разрешения поставок сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" бывшей структуре "Газпрома" SEFE, следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Путин раскритиковал закрытие Польшей газопровода "Ямал-Европа"

"В пункте 2 распоряжения правительства… слова "до 31 декабря 2024 года" заменить словами "до 31 декабря 2040 года", — говорится в документе.Ранее SEFE Marketing&Trading носила название Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd (GM&T) и принадлежала "Газпрому".

"Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE). В сентябре Германия объявила о национализации компании.

В 2022 году правительство РФ также выдавало такое разрешение, но сроком на 90 дней. Это требовалось для продолжения поставок в Индию в рамках контракта с GM&T, которая после перехода под управление Германии попала под российские санкции.

Как сообщали СМИ, GM&T после разрешения правительства РФ в 2022 году все равно пропускала поставки, предназначавшиеся индийской GAIL. Значительная разница спотовых и долгосрочных цен позволяла GM&T заплатить GAIL неустойку за недопоставку и перепродать СПГ на споте, при этом все равно заработав.