МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. После начала СВО Соединенные Штаты и государства Евросоюза отказались от импорта российских угля и нефти, но остались зависимы от России в сфере атомной энергетики. И сегодня вероятность, что Российская Федерация, поставляющая обогащенный уран на АЭС, оставит США и Европу без света, оценивается в 50%. Союзники планируют подорвать контроль России над ядерным топливом к 2028 году. Об этом пишет в материале для турецкого издания Aydınlık обозреватель Самет Джан Коджагюр. Россия и Мьянма согласовали документы о реализации проекта АЭС

Сегодня Запад старается не прерывать поставки ядерного топлива и услуг от российской компании "Росатом" и ее "дочки" Tenex.

Как отмечается в статье, американские АЭС импортируют большую часть используемого ими урана, и около половины поставок идет из России, Казахстана и Узбекистана.

Свыше 20% ядерного топлива, которые используют американские АЭС, попадает в США по контрактам на обогащение урана с российскими поставщиками. В еще больше степени зависят от России атомщики стран Евросоюза, где эксплуатируются 18 реакторов российского производства. В частности, в Финляндии, Словакии, Венгрии и Чехии. И все эти реакторы потребляют российское топливо.

Автор материала отмечает, что сегодня в Соединенных Штатах беспокоятся, что Российская Федерация, по сути, в любой момент может прекратить поставки ядерного топлива. И вероятность этого оценивается авторами материала в 50%.

К настоящему моменту американская атомная промышленность взяла на себя обязательство избавиться от зависимости от российских услуг по обогащению топлива и конверсии. Постепенный отказ может занять годы, но, как ожидается, Конгресс США уже в нынешнем году примет закон о запрете импорта от "Росатома" и Tenex. Причем управление конгресса по бюджету прогнозирует, что в связи с этим запретом американские атомщики увеличат топливные расходы на 13%.

Значительную роль в сложившейся ситуации, по мнению авторов, сыграло увлечение Запада "зеленой" энергетикой. Ведь конфликт на Украине совпал с ростом спроса на ядерную энергию как альтернативу применения в энергетике углеводородов. Команда президента Соединенных Штатов Джо Байдена по климату характеризует ее как важную технологию, способную оказать существенную помощь миру в достижении целей Парижского соглашения. США присоединились к 21 стране, в том числе Великобритании, Франции и Японию, обязавшихся к 2050 году увеличить свои ядерные потенциалы в три раза.