МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия находится в пятерке лидеров среди стран G20 по низким удельным выбросам в генерации энергии, сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. МИД обещал продвигать в G20 инициативы по зерну для нуждающихся стран

"Сегодня среди стран G20 по удельным выбросам в… генерации энергии Россия находится в пятерке лучших: у нас одни из самых низких выбросов среди стран G20. В разрыве даже с такими странами, как Япония, Австралия, Китай, Индонезия — в два, два с половиной раза по удельным выбросам", — сказал он в ходе Климатического форума в штабе РСПП.

Про этом Сорокин добавил, что Россия и дальше продолжит работать над изменением энергобаланса для сокращения эмиссии углерода, также будет развивать новые технологии в этой сфере. Однако делать это стоит не в ущерб доступности энергии для экономики и населения по адекватным ценам, заключил он.