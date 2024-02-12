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2024
https://1prime.ru/energy/20240212/843045027.html
Россия попала в лидеры среди стран G20 по низким выбросам СО2
Энергетика
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Россия находится в пятерке лидеров среди стран G20 по низким удельным выбросам в генерации энергии, сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. "Сегодня среди... ПРАЙМ, 12.02.2024
энергетика, общество , новости, в мире, россия, мир, g20, экология
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия находится в пятерке лидеров среди стран G20 по низким удельным выбросам в генерации энергии, сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Сегодня среди стран G20 по удельным выбросам в… генерации энергии Россия находится в пятерке лучших: у нас одни из самых низких выбросов среди стран G20. В разрыве даже с такими странами, как Япония, Австралия, Китай, Индонезия — в два, два с половиной раза по удельным выбросам", — сказал он в ходе Климатического форума в штабе РСПП.
Про этом Сорокин добавил, что Россия и дальше продолжит работать над изменением энергобаланса для сокращения эмиссии углерода, также будет развивать новые технологии в этой сфере. Однако делать это стоит не в ущерб доступности энергии для экономики и населения по адекватным ценам, заключил он.