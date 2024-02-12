ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Австрия ищет возможность расторжения газового контракта между OMV и "Газпромом", изучит все возможные варианты для этого, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Австрийская OMV назвала экспроприацией продажу ее российского актива

Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и, как заявлял канцлер республики Карл Нехаммер, их одностороннее расторжение со стороны его страны обошлось бы дорого.

По словам австрийского министра энергетики, одной из причин высокого уровня зависимости Австрии от российского газа является соглашение между OMV и "Газпромом", предусматривающее фиксированные обязательства по закупке газа из РФ.

"Для отказа от поставок российского газа, как это предусмотрено в Австрии и на уровне ЕС, необходимо изучить и реализовать все варианты расторжения контракта", — сказала Гевесслер на пресс-конференции в понедельник.

Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания — надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.