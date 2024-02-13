МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Силовиками был задержан агент украинских спецслужб, готовивший диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленинобласти, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Украина отрицает наличие пленных на сбитом ВСУ Ил-76, но требует их тела

"ФСБ РФ на территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители получили сигнал о подозрительном человеке в районе газораспределительной станции, задержанным оказался "иностранный гражданин, украинец по национальности".

Согласно сообщению, у него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

Силовики завели уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ.

Позднее диверсант признался, что по заданию СБУ должен был подорвать трубопровод газораспределительной станции (ГРС).

"На территории России оказался по заданию СБУ. Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы", — сказал он на видео, представленном ЦОС ФСБ РФ.

По словам задержанного, кураторы указали ему через Telegram координаты места "закладки", откуда он должен был забрать взрывное устройство.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что диверсанта заключили под стражу.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РФ, сроком по 9 апреля", — говорится в сообщении.