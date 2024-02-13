МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum подписала рамочное соглашение с польской энергетической компанией по оказанию услуг в рамках строительства первой АЭС в Польше, сказано в пресс-релизе компании. "Росатом" отчитался о строительстве АЭС "Аккую" в Турции

"Компания Fortum и TVO Nuclear Services подписали двухлетнее рамочное соглашение об оказании услуг с польской Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), государственной (энергетической – ред.) компанией, ответственной за проект строительства первой атомной электростанции в Польше", – говорится в сообщении.

PEJ отвечает за подготовку инвестиционного процесса по строительству первой польской АЭС мощностью до 3750 МВт.

Минувшей осенью в Варшаве было подписано соглашение, в соответствии с которым первую польскую атомную электростанцию будут строить американские компании Westinghouse и Bechtel.

В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.