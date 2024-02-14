МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совокупные поставки российского энергетического угля в Турцию в 2023 году подскочили на 46%, до уровня в 27,5 миллиона тонн, по сравнению с 2022 годом, достигнув рекордной отметки, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков Турецкого статистического института (TUIK). Цены на российский уголь в мире ползут вниз, сообщили СМИ

Сообщается, что основная причина подобной динамики объясняется тем, что российский уголь продается по выгодной для турецких покупателей цене. Так, энергоноситель поставлялся с дисконтом к среднерыночным ценам на базисе CFR ("доставка до порта") Турция, в прошлом году скидки составляли 7-24%.

Согласно данным института, на этом фоне доля российского энергетического угля в структуре турецкого импорта в 2023 году возросла с 48% до 70%, что стало рекордном за всю историю наблюдений. Так уточняется, что российский уголь продолжает вытеснять с турецкого рынка колумбийский, поставки которого в средиземноморскую страну по итогам прошлого года снизились в 1,7 раза.

Ранее в январе сообщалось, что стоимость российского угля падает на восточном и на западном направлениях, принося убытки в случае с западным направлением поставок. Так, в качестве главных причин были названы более мягкая, чем ожидалось, погода, большие запасы угля в Китае, а также восстановленная Пекином импортная пошлина.