TUIK: поставки российского энергетического угля в Турцию выросли на 46%
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совокупные поставки российского энергетического угля в Турцию в 2023 году подскочили на 46%, до уровня в 27,5 миллиона тонн, по сравнению с 2022 годом, достигнув рекордной отметки, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков Турецкого статистического института (TUIK).
Сообщается, что основная причина подобной динамики объясняется тем, что российский уголь продается по выгодной для турецких покупателей цене. Так, энергоноситель поставлялся с дисконтом к среднерыночным ценам на базисе CFR ("доставка до порта") Турция, в прошлом году скидки составляли 7-24%.
Согласно данным института, на этом фоне доля российского энергетического угля в структуре турецкого импорта в 2023 году возросла с 48% до 70%, что стало рекордном за всю историю наблюдений. Так уточняется, что российский уголь продолжает вытеснять с турецкого рынка колумбийский, поставки которого в средиземноморскую страну по итогам прошлого года снизились в 1,7 раза.
Ранее в январе сообщалось, что стоимость российского угля падает на восточном и на западном направлениях, принося убытки в случае с западным направлением поставок. Так, в качестве главных причин были названы более мягкая, чем ожидалось, погода, большие запасы угля в Китае, а также восстановленная Пекином импортная пошлина.
https://1prime.ru/energy/20240214/843064792.html