РИМ, 17 фев — ПРАЙМ. Италия завершает зимний период с заполненными наполовину хранилищами газа, нынешнего его импорта достаточно даже при том, что поставки российского газа еще не компенсированы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. 

" Газохранилище

Эксперт подчеркнул невозможность для ЕС полностью заполнить газохранилища

"Что касается снабжения, мы заканчиваем зимний период с хранилищами, заполненными на 50%. Мы еще не компенсировали весь российский газ, но из-за падения потребления и, к сожалению, большего использования угля нашего нынешнего более чем достаточно", — сказал он в интервью газете la Stampa.

Италия еще в сентябре заполнила свои резервуары для хранения газа более чем на 95%, достигнув 185,65 тераватт-часа (ТВт.ч).

В 2022 году Италия приступила к созданию двух плавучих терминалов по переработке сжиженного природного газа в Пьомбино и Равенне, которые должны обеспечить 10 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом планируется восполнить объемы газа, который страна ранее импортировала из России. В мае регазификатор в Пьомбино принял первое судно из Египта.

В августе министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин сообщил, что Италия свела "почти к нулю" зависимость от поставок газа из России. По его словам, плавучие терминалы по переработке СПГ должны обеспечить половину необходимого Италии объема природного газа. В октябре глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци подтвердил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. В настоящий момент, по его словам, доля поставок из России сократилась на 80%.

После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.