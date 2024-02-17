РИМ, 17 фев — ПРАЙМ. Италия завершает зимний период с заполненными наполовину хранилищами газа, нынешнего его импорта достаточно даже при том, что поставки российского газа еще не компенсированы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. Эксперт подчеркнул невозможность для ЕС полностью заполнить газохранилища

"Что касается снабжения, мы заканчиваем зимний период с хранилищами, заполненными на 50%. Мы еще не компенсировали весь российский газ, но из-за падения потребления и, к сожалению, большего использования угля нашего нынешнего более чем достаточно", — сказал он в интервью газете la Stampa.

Италия еще в сентябре заполнила свои резервуары для хранения газа более чем на 95%, достигнув 185,65 тераватт-часа (ТВт.ч).

В 2022 году Италия приступила к созданию двух плавучих терминалов по переработке сжиженного природного газа в Пьомбино и Равенне, которые должны обеспечить 10 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом планируется восполнить объемы газа, который страна ранее импортировала из России. В мае регазификатор в Пьомбино принял первое судно из Египта.

В августе министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин сообщил, что Италия свела "почти к нулю" зависимость от поставок газа из России. По его словам, плавучие терминалы по переработке СПГ должны обеспечить половину необходимого Италии объема природного газа. В октябре глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци подтвердил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. В настоящий момент, по его словам, доля поставок из России сократилась на 80%.

После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.