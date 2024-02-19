2024-02-19T18:31:24+03:00
2024-02-19T18:31:24+03:00
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Чистая прибыль "Башнефти" достигла 177,4 миллиарда рублей
Энергетика
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Чистая прибыль "Башнефти", дочерней компании "Роснефти", по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2023 году составила 177,409 миллиарда рублей, а капзатраты — 65,459 миллиарда... ПРАЙМ, 19.02.2024
энергетика, новости, россия, прибыль, мсфо, отчетность по мсфо, башнефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти", дочерней компании "Роснефти", по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2023 году составила 177,409 миллиарда рублей, а капзатраты — 65,459 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от реализации (включая прибыль и убытки от совместной деятельности) за отчетный период составила 1,031 триллиона рублей. Динамика показателей в отчете не приводится.
"Башнефть", контролируемая "Роснефтью", обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.