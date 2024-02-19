2024-02-19T21:12:31+03:00
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2024
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В МАГАТЭ рассказали о последствиях санкций против "Росатома"
Энергетика
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Возможные санкции Запада против "Росатома" будут нецелесообразными и поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... ПРАЙМ, 19.02.2024
энергетика, новости, россия, магатэ, росатом, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Возможные санкции Запада против "Росатома" будут нецелесообразными и поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Многие компании на Западе зависят от поставок из России, обогащенного урана или топлива… Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении "Росатома" будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах", — сказал Гросси агентству Reuters.
В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
"Росатом" ранее подчеркивал, что всегда, в полном объеме и в согласованный срок выполнял свои контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывала госкорпорация.