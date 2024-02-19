 

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Возможные санкции Запада против "Росатома" будут нецелесообразными и поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 

Флаг Швейцарии

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"Многие компании на Западе зависят от поставок из России, обогащенного урана или топлива… Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении "Росатома" будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах", — сказал Гросси агентству Reuters.

В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.

"Росатом" ранее подчеркивал, что всегда, в полном объеме и в согласованный срок выполнял свои контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывала госкорпорация.

 