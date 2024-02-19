МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что снижение зависимости от российской ядерной отрасли обойдется Европе в миллиарды, передает агентство Reuters. FT: США придумали, как ослабить контроль России в атомной сфере

"Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды… он не видит немедленного перехода", — говорится в материале агентства со ссылкой на слова Гросси в ходе интервью.

В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на базе американских мощностей. Речь идет о производстве урана повышенного обогащения HALEU (от high-assay low-enriched uranium). На обеспечение десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов.