МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Поставки дизельного топлива из Индии в Европу опустились до уровня 2022 года из-за участившихся атак хуситов на торговые суда, пишет Bloomberg. Раскрыто, на сколько дороже грузоперевозки из Индии в Россию вокруг Африки

Согласно данным Vortexa Ltd., собранным для Bloomberg, в первые две недели февраля поставки топлива из Индии в Европу составили около 18 тысяч баррелей в сутки, что на 90% меньше, чем в среднем за январь (203 тысячи баррелей в сутки). Снижение объемов поставок связывают с возросшими затратами на доставку.

"Танкеры, направляющиеся в Европу, из-за угрозы атак хуситов вынуждены огибать Африку, увеличивая продолжительность пути и расходы на транспортировку, или же использовать Суэцкий канал с сопутствующими расходами на военную страховку и возможный ремонт", — заявил аналитик Sparta Commodities Джеймс Ноэль-Бесвик.

В других же странах, а особенности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поставки дизеля из Индии значительно возросли. Так, на конец января объем поставок в Азию из Индии составил 165,7 тысячи баррелей в сутки, а в первую половину февраля этот показатель удвоился и составил 325,3 тысячи баррелей в сутки.