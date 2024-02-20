МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает того, что энергорынок на Дальнем Востоке может не заработать с июля, как предполагалась ранее, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках форума "Россия" на ВДНХ. Европа ответит за потерю энергоносителей из России, заявили в Совфеде

"Ну если мы еще несколько дней будем обсуждать, то, может быть, наступит такая ситуация, когда придется признавать, что с 1 июля он не заработает", — ответил он на вопрос, есть ли опасения у Минэнерго, что энергорынок в Дальневосточном федеральном округе не заработает с июля.