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Шульгинов не исключил, что дальневосточный энергорынок не заработает с июля
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Минэнерго РФ не исключает того, что энергорынок на Дальнем Востоке может не заработать с июля, как предполагалась ранее, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на... ПРАЙМ, 20.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает того, что энергорынок на Дальнем Востоке может не заработать с июля, как предполагалась ранее, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках форума "Россия" на ВДНХ.
"Ну если мы еще несколько дней будем обсуждать, то, может быть, наступит такая ситуация, когда придется признавать, что с 1 июля он не заработает", — ответил он на вопрос, есть ли опасения у Минэнерго, что энергорынок в Дальневосточном федеральном округе не заработает с июля.