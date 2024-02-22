КИШИНЕВ, 22 фев — ПРАЙМ. Оператором энергетического рынка Молдавии будет дочерняя компания румынской энергетической биржи OPCOM, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. Экономика Румынии стала лидером по темпам роста в ЕС

Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским.

"В 2022 году была выполнена синхронизация электроэнергетических систем Молдавии и Украины с европейской континентальной системой, после чего был внедрен балансирующий рынок, и вот настало время, когда у нас в будет энергетическая биржа. Оператором организованного рынка мы назначаем оператора энергетического рынка "М", являющегося дочерней компанией румынской энергетической биржи OPCOM", — заявил Парликов журналистам.

По его словам, компания будет называться "Оператор энергетического рынка Молдавии", сокращенно ОРЕМ. Министр полагает, что управление рынком румынской компанией упростит "интеграцию рынка Молдавии в рынок электроэнергии ЕС через Румынию".

Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре прошлого года также анонсировала, что газотранспортная система республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz ("Вестмолдтрансгаз"). Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейший акционер — "Газпром", который контролирует 50% акций.