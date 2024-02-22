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Доказанные запасы углеводородов "Новатэка" выросли на 0,2 процента
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Доказанные запасы углеводородов "Новатэка" по стандартам SEC на конец прошлого года составили 17,598 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 0,2% за год,... ПРАЙМ, 22.02.2024
энергетика, новости, новатэк, углеводороды, запасы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Новатэка" по стандартам SEC на конец прошлого года составили 17,598 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 0,2% за год, обеспеченность компании запасами составила 27 лет, говорится в годовом отчете компании.
"По состоянию на 31 декабря 2023 года доказанные запасы углеводородов компании (включая долю в запасах совместных предприятий) по стандартам SEC составили 17 598 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 2 432 миллиарда кубометров газа и 197 миллиона тонн жидких углеводородов (ЖУВ). По сравнению с концом 2022 года доказанные запасы углеводородов увеличились на 0,2%, при этом коэффициент восполнения составил 104%", — говорится в отчете.
"Обеспеченность компании доказанными запасами (SEC) по состоянию на конец 2023 года составила 27 лет", — добавляется в документе.