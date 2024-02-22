МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Новатэка" по стандартам SEC на конец прошлого года составили 17,598 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 0,2% за год, обеспеченность компании запасами составила 27 лет, говорится в годовом отчете компании. "Роснефть" отчиталась по добыче углеводородов за 2023 году

"По состоянию на 31 декабря 2023 года доказанные запасы углеводородов компании (включая долю в запасах совместных предприятий) по стандартам SEC составили 17 598 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 2 432 миллиарда кубометров газа и 197 миллиона тонн жидких углеводородов (ЖУВ). По сравнению с концом 2022 года доказанные запасы углеводородов увеличились на 0,2%, при этом коэффициент восполнения составил 104%", — говорится в отчете.

"Обеспеченность компании доказанными запасами (SEC) по состоянию на конец 2023 года составила 27 лет", — добавляется в документе.