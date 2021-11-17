МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мы нередко слышим о появлении новых схем, например, об использовании социнженерами роботов и искусственного интеллекта, но, на самом деле, речь чаще всего идет не о новых технологиях, а об обновленном скрипте мошенников, иногда с применением некоторых усовершенствований, цель которых – незаметно для человека выпытать необходимые данные, рассказывает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Эксперт объяснил, как мошенники могут воспользоваться чеком из магазина данные о людях мошенники получают от самих же людей.

"Усыпляя бдительность, мошенники используют подмену номера, более того, сегодня они научились подменять номер дважды, в результате чего настоящий номер не может определить даже сотовый оператор", — отмечает специалист по информационной безопасности.

Собеседник "Прайма" считает, что некрупные интернет-магазины, которые не уделяют должного внимания кибербезопасности, — один из самых распространенных каналов получения данных о гражданах.

"Но и в этом случае мошенники ничего не могут сделать, если человек сам им не поможет, предоставив дополнительные сведения", — констатирует он.

Касимов указывает, что банки используют сервис фрод-мониторинга, защищающий от мошенников. По его словам, есть банки, которые используют фрод-мониторинг, нацеленный на защиту людей преклонного возраста, которые по статистике чаще всего становятся жертвами киберпреступников.

Но лучше всего в борьбе с мошенниками работает бдительность людей. Никому нельзя раскрывать секретную информацию: пин-код, номер карты, имя владельца, CVV, СМС-коды. Все внешние звонки с вопросами о платежах, счетах и т. п. необходимо верифицировать, позвонив самостоятельно по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка или на карте, настоятельно рекомендует специалист по информационной безопасности.