МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Люди нередко хранят данные только во внутренней памяти своих гаджетов полагая, что это самый безопасный вариант. К сожалению, ни одно из устройств, имеющих выход в интернет, не является полностью защищённым от несанкционированного доступа из внешнего мира. Локальное размещение файлов лишь немногим снижает потенциальные риски. Для полноценной защиты нужно принимать и другие меры предосторожности, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Все слышали про случаи, когда публичным достоянием становятся фото и видеозаписи звёзд, политиков или известных спортсменов. В таких ситуациях причинами утечек как раз становятся бреши в защите, создаваемые вирусами категории rogue, которые являются разновидностью троянов.

"Такой вирус может жить в телефоне месяцами и практически ничем себя не выдавать, кроме более быстрой разрядки батареи или перегрева. Но защититься всегда можно с помощью антивируса, установленного на телефон", — утверждает специалист по кибербезопасности.

Эксперт рассказал, как мошенники могут узнать баланс вашей карты тоже рискованно. Собеседник "Прайма" советует: чтобы сохранить максимальную приватность фотографий, при создании бэкапа нужно вручную отключать перенос слепка фото и видеоматериалов.

Он также обращает внимание, что некоторые производители электроники и операционных систем снимают с фотографий так называемые метаданные, которые бывают также весьма чувствительными. К метаданным относятся самые разные виды информации от места и времени снимка до модели и номера гаджета, на который он был сделан. И иногда этих данных достаточно, чтобы получить исчерпывающий портрет собственника устройства.

"Но сбор такой аналитики не сложно заблокировать. Для этого нужно перейти в настройки программы, а также в общие настройки телефона и везде отключить возможность передачи аналитики, которая собирается разработчиками под предлогом улучшения программного обеспечения, что может соответствовать действительности, но одновременно снижает приватность вашего контента", — говорит Мясоедов.

Для "самой серьёзной защиты" можно использовать специализированные программы, создающие "буквально неприступные крепости" вокруг медиа-контента. Преодолеть барьеры этих программ сложно не только киберпреступникам, но и самим операционным системам, в которых они установлены. Фактически они создают внутри системы шифрованные папки, содержимое которых закрыто паролем, отмечает IT-cпециалист.