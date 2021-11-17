МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок никогда не рухнет, поскольку США были, есть и еще долгое время продолжат оставаться не только крупнейшей мировой экономической державой, но и центром мирового капитала.

Однако это не исключает волн коррекционного снижения, которые являются частью долгосрочной тенденции роста фондовых рынков.

Ждем, что серьезная коррекция, может быть процентов на 10-15, по американским акциям прокатится как только ФРС США объявит о сроках повышения ставки.

Пока мы ожидаем этого не ранее конца первого квартала следующего года.

До тех пор просадки акций будут быстро выкупаться. Впрочем, и столь бурного и практически безоткатного роста как с ноября прошлого по сентябрь нынешнего года мы не увидим.

В котировки акций будут плавно закладываться ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и вполне возможное снижение темпов роста экономики из-за роста стоимости сырьевых ресурсов.