МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Некоторые эксперты предсказывают, что уже в этом году может произойти девальвация рубля. Однако поводов для беспокойства из-за возможного резкого ослабления рубля и очередного в кризисе в России пока нет, а девальвацию может вызвать разве что "черный лебедь".

Российская валюта в последнее время отступила от локальных максимумов, близких к 70 рублей за доллар, и вновь торгуется ближе к уровням начала осени в 73 рубля за доллар. Доллар укрепляется на фоне роста инфляции в США после пандемии коронавируса, которая по октябрьским данным составила 6,2%, что стало новым рекордом за последние 30 лет. Рост цен в мире подталкивает аналитиков и инвесторов к мыслям о том, что центральные банки могут начать нормализацию денежно-кредитной политики в более ранние сроки, что должно скорректировать рост индекса потребительских цен через сокращение потребления и стимулирование сбережений, и это способствует укреплению курса доллара к мировым валютам.

Что ждет американский фондовый рынок в ближайшее время?

Однако тогда рост инфляции в стране был следствием обвала мировых цен на нефть и геополитических факторов, резко возросших рисков для инвесторов, которые начали массовый отток капитала из России и обрушили курс рубля.

На данный момент, несмотря на напряженные отношения с ЕС и США, говорить о схожем сценарии не приходится. В целом санкции и давление на РФ со стороны Запада во многом исчерпали себя, хоть и остается довольно большое число препятствий для полноценного сотрудничества.

Таким образом, "инициирующее событие" для девальвации рубля не просматривается в ближайшее время, а рост инфляции все же не сопоставим с тем, что был в 2014 году.

Также стоит понимать, что высокая инфляция – это последствие восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, и не только в России эксперты обеспокоены ускорившимся ростом цен. Однако, политика инфляционного таргетирования со стороны ЦБ РФ может замедлить инфляцию и поддержать курс рубля относительно мировых валют.

Здесь стоит отметить, что такая наболевшая для россиян тема об ослабевающем рубле скорее имеет эмоциональный подтекст и в первую очередь связана не с ослабеванием рубля, а с отсутствием роста зарплат пропорционально этому ослабеванию.

Так "дешевый рубль" во многом выгоден российским производителям, так как их товары будут стоить дешевле в других странах, что повысит на них спрос, однако с 2014 года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились более чем на 10%, что означает, что теперь средний россиянин может купить на 10% меньше товаров и услуг, при том, что экономика страны продолжила постепенный рост.

Ожидать девальвации рубля пока не приходится, однако стоит учитывать, что доллар может значительно укрепиться против большинства мировых валют в 2022 году, в случае если Федрезерв примет решение о нормализации денежно-кредитной политики, что положительным образом скажется на доходностях казначейских облигаций США (которые вообще часто считаются риск-фри активом) и привлекут инвесторов в долларовые активы.

Однако мы не ожидаем подобного раньше лета 2022 года, несмотря на разогнавшуюся инфляцию в США до 6,2% в октябре, что стало рекордом за последние 30 лет. Риторика ФРС все еще остается достаточно "голубиной", а возможное назначение Лейл Брейнард на должность главы ФРС только усилит тренд. В то же время многие главы региональных ФРБ высказываются относительно того, что регулятору уже стоит задуматься о возможностях для повышения процентной ставки, так как инфляция явно не носит "преходящий характер", как с начала пандемии заявлял глава ФРС Джером Пауэлл.

На этом фоне наш базовый сценарий предполагает, что в ближайшее время российская валюта останется в коридоре 71-74 рубля за доллар, однако возможное укрепление доллара может в моменте довести курс американской валюты к рублю и выше.

В то же время ожидаемое восстановление спроса на энергоносители в 2022 году и дальнейшее повышение процентной ставки Банка России укрепят рубль, сделав его одной из наиболее стабильных валют развивающихся рынков. Неприятные сюрпризы рублю могут принести "черные лебеди", основанные на геополитических решениях, которые предсказать достаточно непросто, как и подготовится к ним.