МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Решение США направить на рынок часть нефти из стратегических запасов в первый момент оказало противоположный эффект – вместо того, чтобы упасть, цены подросли. Основной причиной такой реакции рынка стало с одной стороны то, что объем в 50 млн баррелей – относительно небольшой, и выпускать его на рынок США будет постепенно, что окажет еще меньший эффект на баланс спроса и предложения.

С другой стороны, игроки рынка сразу стали ожидать резкой реакции ОПЕК+ и уже подсчитывали баррели, которые альянс может сократить (или объявить о сокращении планового увеличения).

На текущий момент ОПЕК+ сохраняет свою приверженность ранее достигнутым договоренностям. Следующее заседание запланировано на 2 декабря 2021 года, но особых сюрпризов от этой встречи мы не ждем.

Кроме действий США – а также о "распечатывании" резервов объявили Великобритания и Индия, но с еще более скромными объемами – на баланс нефтяного рынка влияет очередная волна коронавируса, в этот раз сильно задевшая европейский страны.

В ряде стран вводятся существенные ограничения, из-за которых спрос на нефтепродукты до конца года будут находиться под давлением.

Наш базовый сценарий по стоимости нефти марки Brent до конца года остается неизменным, на уровне около 80 долларов за баррель. Более резкие локдауны могут привести к коррекции цен до уровня 70 долларов за баррель, что также является комфортным уровнем для ОПЕК+. Хотя этот вариант менее вероятен, поскольку цены на газ остаются на очень высоких уровнях.