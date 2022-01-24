МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Нормативно-правовая база налогообложения процентов по вкладам недоработана и требует большей детализации, сообщил агентству "Прайм" президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Эксперт: налог с процентного дохода по вкладам не отпугнул от них россиян

По его мнению, расчет такого налога не должен являться "головной болью" для каждого вкладчика. Его методику глава АРБ назвал "сложным нелинейным подсчетом".

"Уж коли устанавливали налог — надо было установить просто фиксированную невысокую ставку, но не делать вычеты ниже миллиона, ниже ста тысяч. Нужно было просто сделать небольшой налог на проценты по вкладам, — отметил Тосунян. — И уже потом, в зависимости от того, какой была бы реакция населения и вкладчиков, может быть, увеличивать ставку. А мы взяли сразу и шарахнули 13%. Очень не вовремя, да еще с такими сложными расчетами".

В 2022 россиянам впервые придется заплатить налог с процентов по вкладам. Определенная сумма, не облагаемая налогом, рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января. Ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года составляла 4,25%, не облагаемая налогом сумма составила 42,5 тысяч рублей. Однако, как подсчитали в РБК, из-за повышения ставок в течение года заработать на процентах больше 42,5 тысяч рублей смогли владельцы вкладов на суммы значительно ниже 1 млн рублей. Соответственно, платить налог с полученных процентов придется значительно большему количеству людей, чем число граждан с вкладами от 1 млн рублей.

Необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не размера депозитов, прокомментировали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.