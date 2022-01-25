МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В отличие от рынка акций и облигаций, рубль пока стойко держится на резком ухудшении политического фона, однако долго это продолжаться не будет, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Проблемы с долларом: что придумали США, чтобы наказать Россию

"Если угрозы с Запада по-прежнему будут продолжаться, то рубль продолжит снижение в том числе за счет конвертации в доллары полученных от распродажи акций и облигаций рублей", — прогнозирует собеседник агентства.

Довольно долго сопротивлением для девальвации российской валюты рубля выступал район 77,6 руб за доллар.

"При его пробое паре доллар-рубль открыта дорога на психологически важную отметку 80", — добавляет аналитик.

При приближении к отметке в 80 рублей за доллар можно ожидать поддержку рубля со стороны Банка России, которому сейчас дешевый рубль не нужен: он стимулирует рост инфляции.

"Более конкретные прогнозы делать бессмысленно, поскольку политическая ситуация сейчас непрогнозируемая", — подытожил Антонов.