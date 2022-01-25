МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В отличие от рынка акций и облигаций, рубль пока стойко держится на резком ухудшении политического фона, однако долго это продолжаться не будет, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.
"Если угрозы с Запада по-прежнему будут продолжаться, то рубль продолжит снижение в том числе за счет конвертации в доллары полученных от распродажи акций и облигаций рублей", — прогнозирует собеседник агентства.
Довольно долго сопротивлением для девальвации российской валюты рубля выступал район 77,6 руб за доллар.
"При его пробое паре доллар-рубль открыта дорога на психологически важную отметку 80", — добавляет аналитик.