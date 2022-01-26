МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Существуют категории лиц, которые не могут претендовать на наследство ни по закону, ни по завещанию — это недостойные наследники, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

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Но на практике, по словам юриста, все не так просто, как кажется. Умышленные противоправные действия еще надо доказать, и доказательства должны быть неопровержимыми. "В частности, суды редко берутся рассматривать дела, если нет прямых подтверждений, что при жизни наследодателя наследник ему угрожал, избивал, физически принуждал. Это подтверждается вынесенными ранее судебными решениями – это позиция Верховного суда", — говорит Гусятникова.

То есть доказать, что недостойный наследник оказывал влияние на наследодателя совсем не просто и слов, например, другого родственника или соседки, подтверждающих это, будет недостаточно, добавляет она.

Также наследника могут признать недостойным, если он злостно уклонялся от исполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю. Например, не выплачивал алименты, назначенные судом, не оказывал помощи как материальной, так и нематериальной. Так, недостойным наследником могут признать сына, который никак не помогал умирающему отцу: не навещал, не оказывал материальной помощи, хотя тот нуждался.

"По закону (п.1 ст. 87 Семейного кодекса РФ) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Нетрудоспособным может быть пенсионер, инвалид и человек, который не имеет возможности самостоятельно себя обеспечивать в силу возраста или состояния здоровья", — поясняет собеседница агентства.

Это факт также должен быть подтвержден документально, например, если суд при жизни наследодателя присудил алименты от наследника, а наследник их не платил. Юрист отмечает также, что полного перечня действий или бездействий наследника, согласно которым его могут признать недостойным, в законе нет. Это будет определять суд.

Кроме того, права на получение наследства ребенка не имеют его родители, лишенные родительских прав. Это ограничение, по словам Гусятниковой, касается только тех детей, в отношении которых родители лишены родительских прав. В то же время ребенок, родители которого лишены родительских прав, имеет право на получение их наследства.